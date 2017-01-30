Лещенко заявил о попытке "отжать" 112 канал

Нардеп Сергей Лещенко заявил, что президент Петр Порошенко в предверии выборов намерен взять под контроль все критически настроенные медиа, в том числе телеканал 112.
"В моем распоряжении есть план по отбору лицензии у 112, который я передал ведущему Кужееву Павелу. Цель - сделать актив "токсичным", а дальше - заставить работать как надо или продаться нужным людям в окружении Порошенко. Полный текст документа скоро будет опубликован", - написал нардеп в Facebook.
По его словам, в ближайшие годы решение Порошенко баллотироваться на второй срок будет давлеть над политикой.
"Чего ждать? Во-первых - консолидации силовиков в один кулак, чтобы обеспечили нужный результат. Во-вторых - дискредитации конкурентов, в том числе - руками этих же силовиков. А в-третьих - взятия под контроль все критически настроенных медиа", - отметил Лещенко.
Отметим, осенью объявленный в розыск депутат Александр Онищенко заявил, что через него Порошенко пытался купить телеканал 112 Украина.
При этом автора расследования о Порошенко вызвали на допрос в СБУ после публикации статьи о подробностях этой сделки.
Кроме того, в сентябре собственник 112 канала попросил убежища в Австрии.
Источник: korrespondent.net
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