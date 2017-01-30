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30. 01. 2017

Лавров рассказал о разговоре Путина и Трампа

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о телефонном разговоре президента страны Владимира Путина с его американским коллегой Дональде Трампе, состоявшимся в субботу, передает РИА Новости.

"Разговор, который состоялся в субботу между президентами Путиным и Трампом, был хорошим, я бы сказал и в политическом, и в человеческом смысле, разговор, который проявил взаимное уважение, стремление лидеров общаться без нравоучений, опираясь, это хочу особо подчеркнуть, на национальные интересы каждой страны. Из этого исходит президент Путин, из этого исходит президент Трамп", - сказал Лавров.

Глава МИД России отметил, что разговор выявил целый ряд сфер, в которых интересы Кремля и Белого Дома совпадают.

По его словам, главы государств договорились продолжить контакты, сроки и детали которых еще предстоит согласовать.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Трамп обсудили Украину.

В свою очередь в Белом Доме рассказали, что Трамп и Путин не обсуждали снятие санкций.

Источник: korrespondent.net

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