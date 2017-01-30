Новые бои в АТО: фото и видео

Вторые сутки на Донбассе идут ожесточенные бои, каких, по словам местных жителей, не было уже с 2014 года. Стреляют в районе Авдеевской промзоны, Донецка и на Ясиноватском направлении. По официальным данным, погибло пятеро украинских военных, а в соцсетях также пишут о 10 погибших боевиках. Сепаратисты говорят, что потерь ВСУ намного больше и что обе стороны начали применять реактивную артиллерию - Грады и Ураганы.

Сепаратисты и представители украинской власти публикуют свежие фото и видео с линии фронта - в Мариуполе слышны звуки боев, видны разрушения в Авдеевке, Макеевке и Донецке.

Боевики говорят, что после провалившейся попытки прорыва в Авдеевской промзоне украинские силовики не прекратили обстрелов. А штаб АТО утверждает, что попытки штурма предпринимает ДНР.

Как бы там ни было, ранения получают мирные жители, страдает инфраструктура. К примеру, в Авдеевке ранено трое жителей, населенный пункт полностью обесточен.

скриншот паблика сепаратистов в Вконтакте

Последствия обстрела СТО в Донецке, Куйбышевский район, видео сепаратистов:





"Тяжелая артиллерия с обеих сторон работает и в эти минуты. В отличие от предыдущих недель и месяцев стала применяться реактивная артиллерия, причем не только Грады, но и Ураганы", - сообщил боец ДНР Александр Жучковский в паблике "Сводки ополчения Новороссии" в соцсети Вконтакте.

По его словам, силы АТО занижают количество погибших и раненых в десятки раз. "Во-первых, потому что только при утренних атаках под Авдеевкой и на южных рубежах они потеряли убитыми более 20 человек. Во-вторых, по позициям ВСУ было выпущено такое количество снарядов (в т.ч. РСЗО), что ущерб должен быть колоссальным", - добавил сепаратист.

Последствия обстрела Макеевки, 29.01.2017, видео сепаратистов:

Ряд фото из обстрелянной Авдеевки опубликовал в Facebook начальник главка Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин, отметив, что ее обстреляли боевики.

Мариуполь, 28.01.2017, слышна канонада:

Украинский военный журналист Юрий Бутусов описал ситуацию так:

Комментарий штаба АТО:

Источник: korrespondent.net