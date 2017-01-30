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30. 01. 2017

Дело Ил-76: Плотницкому грозит пожизненное

 
В суд направили обвинительный акт по делу сбитого самолета Ил-76 в отношении двух командиров батальонов ЛНР Андрея Патрушева и Александра Гуреева, а также главаря ЛНР Игоря Плотницкого. Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.
 
"Главарь террористической организации "ЛНР" Плотницкий, который на момент совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования "Заря", вместе с Патрушевым (в то время его заместителем) и командиром незаконного вооруженного формирования "Витязь" Гуреевым обвиняются в сбивании военно-транспортного самолета Ил-76, на борту которого находилось 49 человек, при осуществлении посадки в аэропорт Луганска", - сказано в сообщении.
 
Их действия квалифицированы как террористический акт (ч. 3 ст. 258 УК Украины), по которой предусматривается лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.
 
Напомним, ранее сообшалось, что прокуратура также просит для обвиняемого в служебной халатности по делу о сбитом Ил-76 над Луганском генерал-майора Виктора Назарова восемь лет тюрьмы.
 
В деле о сбитом над Луганском Ил-76 огласили обвинение

Источник: korrespondent.net

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