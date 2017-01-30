Военные рассказали подробности боев у Авдеевки

"Преследуя врага, наши бойцы захватили его позиции, закрепившись там и улучшив свое тактическое положение. По нашим наблюдениям и обнародованным противником данным, в результате боя было убито 9 оккупантов, один взят в плен, 24-300 (из них 7 тяжелых)", - сказали в бригаде.
Кроме того, был уничтожен один из полевых командиров ДНР Грек, который был инициатором атаки.
После этого в течение дня шли обстрелы из минометов и артиллерии по Авдеевке, Опытному и Каменке, из танка - по Пескам.
Источник: korrespondent.net
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-