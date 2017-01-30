Военные рассказали подробности боев у Авдеевки

Украинские военные рассказали о бой в районе Авдеевской промзоны, который продолжается уже вторые сутки.

В пресс-службе 72-й Гвардейской отдельной механизированной бригады сообщили, что в 4:30 утра воскресенья сепаратисты начали обстрелы из минометов 120 и 82 калибров, ствольной артиллерии и стрелкового оружия в районе Авдеевки.

После артподготовки, в 6.30 сепаратисты начали штурм позиций ВСУ, однако атака была отбита и они отступили на вторую линию обороны.

"Преследуя врага, наши бойцы захватили его позиции, закрепившись там и улучшив свое тактическое положение. По нашим наблюдениям и обнародованным противником данным, в результате боя было убито 9 оккупантов, один взят в плен, 24-300 (из них 7 тяжелых)", - сказали в бригаде.

Кроме того, был уничтожен один из полевых командиров ДНР Грек, который был инициатором атаки.

После этого в течение дня шли обстрелы из минометов и артиллерии по Авдеевке, Опытному и Каменке, из танка - по Пескам.

"В 13.45, после обстрелов наших позиций из гранатометов различных калибров, оккупанты предприняли очередную попытку выбить наших военных с позиций в районе Авдеевки, но в очередной раз вынуждены были отступить, продолжая обстрелы", - говорят военные. После этого, в 16.00, сепаратисты открыли беспорядочную стрельбу по жилым кварталам города. Артиллерийские обстрелы города и позиций ВСУ продолжались весь вечер и ночь. Отметим, за сутки в АТО погибли пять военнослужащих, а под Авдеевкой выросло число раненых мирных жителей. Новые бои в АТО: фото и видео

Источник: korrespondent.net