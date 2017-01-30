В Авдеевке в плен взяли сепаратиста-оператора ПТУР

В воскресенье в районе Авдеевки бойцы взяли в плен одного сепаратиста. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря бригады, находящейся на позициях в районе Авдеевки, Елену Мокренчук.

В то же время в СБУ сообщили, что были задержаны трое раненых сепаратистов, когда силы АТО вступили в бой.Однако двое погибли от ран.

Задержанный оказался гражданином Украины из города Макеевки Донецкой области, 1988 года рождения. Он был членом так называемого батальона Восток. В подразделении он был оператором установки ПТУР.

Задержанный передан в СБУ и дает показания. На него заведено дел по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины - терроризм.

Напомним, ранее сообщалось, что под Авдеевкой был уничтожен один из полевых командиров ДНР Грек, который был инициатором атаки. Всего за сутки в АТО погибли пять военнослужащих, а под Авдеевкой выросло число раненых мирных жителей.

Источник: korrespondent.net