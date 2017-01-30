Блокада ЛДНР: эксперт рассказал, когда закончится уголь

ТЭС, работающие на антраците, ввозимом с неподконтрольных территорий Донбасса, могут остановиться через полтора месяца.

Такой прогноз в комментарии Корреспондент.net высказал Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины.

Так эксперт прокомментировал новый виток блокады территорий, удерживаемых сепаратистами. Напомним, группа бывших и действующих участников АТО перекрыла железнодорожные пути, по которым Украина получает антрацит из ЛДНР.



"Блокирование транспортных коммуникаций в данном случае не выход, поскольку может привезти к тому, что ТЭС, которые работают на антраците, могут остаться без угля", - заявил Землянский.

По его мнению, если блокада продолжится, истощение запасов наступит через полтора-два месяца.

"Дальше – возникнет вопрос энергоснабжения, так как не будет хватать мощности, и не будет соответственно теплообеспечения тех городов, зависящих от этих ТЭС2, - пояснил эксперт.

По его словам, речь идет в основном о Трипольской, Славянской, Криворожской и Приднепровской ТЭС.

Заменить донбасский уголь импортным Украина просто не успеет, уверен эксперт – на заказ и доставку из ЮАР, Австралии или Новой Зеландии уйдет до трех месяцев. Кроме того, фактор цены тоже не на стороне Киева.

"Сейчас тонна обходится около 100 долларов, а если закупать, то обойдется на 20-30 долларов дороже. И еще придется доплачивать за срочность", - сообщил Землянский.

Отметим, по факту блокады на Донбассе открыли уголовное дело.

На днях Киев заявил, что на Луганской ТЭС угля осталось на 20 дней.

Источник: korrespondent.net