Кремль: Трамп за решение конфликта в Украине

В Кремле заявили, что администрация президента США Дональда Трампа выступила за активизацию урегулирования конфликта в Украине, чтобы не позволить превратится ему в "застарелый кризис", передает УНИАН.

Так ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос, какая позиция Вашингтона на урегулирование конфликта в Украине по итогам телефонного разговора президентов США и России.

"Американская сторона является убежденной сторонницей той точки зрения, что нельзя позволить украинскому кризису превратится в застарелый кризис, необходима активизация усилий для урегулирования этой проблемы", - сказал пресс-секретарь Путина.

В тоже время он заявил, что в позиции Кремля "ничего не изменилось", и он выступает за безальтернативность реализации Минска-2".

Напомним, ранее в Кремле заявили, что Путин и Трамп обсудили Украину.

В свою очередь в США рассказали, что Трамп и Путин не обсуждали снятие санкций.

Сегодня также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о разговоре Путина и Трампа.