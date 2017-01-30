Лента RSS
Подписаться на ленту
30 января 2017, понедельник, 16:29
-4°C
Завтра -4°C
-4°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
30. 01. 2017

Кремль: Трамп за решение конфликта в Украине

В Кремле заявили, что администрация президента США Дональда Трампа выступила за активизацию урегулирования конфликта в Украине, чтобы не позволить превратится ему в "застарелый кризис", передает УНИАН.

Так ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос, какая позиция Вашингтона на урегулирование конфликта в Украине по итогам телефонного разговора президентов США и России. 

"Американская сторона является убежденной сторонницей той точки зрения, что нельзя позволить украинскому кризису превратится в застарелый кризис, необходима активизация усилий для урегулирования этой проблемы", - сказал пресс-секретарь Путина.
 
В тоже время он заявил, что в позиции Кремля "ничего не изменилось", и он выступает за безальтернативность реализации Минска-2". 
Напомним, ранее в Кремле заявили, что Путин и Трамп обсудили Украину.

В свою очередь в США рассказали, что Трамп и Путин не обсуждали снятие санкций.

Сегодня также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о разговоре Путина и Трампа.

 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.