В Ялте установят памятник Рузвельту

Нынешней весной в Ялте планируют установить памятник 32-му президенту США Франклину Делано Рузвельту, который был в Крыму на Ялтинской конференции 1945 года, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Памятник появится на улице, носящей имя Рузвельта. Оно было присвоено улице 31 марта 1960 года.

"Хотелось бы верить, что это станет важным моментом в деле укрепления российско-американских отношений, которые в этом году должны выйти на новый уровень. Да и просто крайне важно отдать дань этому великому президенту, лидеру американского народа, который внес неоценимый вклад в установление мира и укреплению отношений наших двух стран", – заявил нынешний глава Ялты Андрей Ростенко.

Также сообщается, что в 2005 году, к юбилею Ялтинской конференции, в городе открыли музей Рузвельта, там выставлены десятки фотографий, а Ливадийский дворец передал в дар бюст американского политика. Он был изготовлен в 1960 году севастопольским скульптором Константином Кошкиным.

Памятник хотят открыть 8 апреля, в день проведения традиционного для Ялты праздника улицы Рузвельта.

Как сообщал Корреспондент.net, инаугурация нынешнего президента США Дональда Трампа стала главным событием для россиян в январе.

Источник: korrespondent.net