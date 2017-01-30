ВСУ понесли новые потери под Авдеевкой – штаб

Двое украинских военнослужащих погибли и еще пятеро получили ранения в результате обстрела боевиками позиций украинских военных в районе Авдеевки, передает пресс-центр штаба АТО.
Военные сообщают, что ситуация на донецком направлении остается напряженной. Утром их обстреляли из танков и артиллерии из населенного пункта Яковлевка и района Спартака.
"Около 10:30 обстрел из тяжелого вооружения прекратился, но беспокоящий огонь из стрелкового оружия продолжается до сих пор. Двое наших бойцов погибли, пятеро ранены", – говорится в сообщении.
Как сообщал Корреспондент.net, накануне под Авдеевкой погибли пять бойцов ВСУ, еще 13 получили ранения и травмы. Противник произвел 56 обстрелов.
Украинские военные рассказали подробности боев у Авдеевки, которые продолжаются уже вторые сутки.
Новые бои в Авдеевке и Донецке: фото и видео
Источник: korrespondent.net
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