ВСУ понесли новые потери под Авдеевкой – штаб

Двое украинских военнослужащих погибли и еще пятеро получили ранения в результате обстрела боевиками позиций украинских военных в районе Авдеевки, передает пресс-центр штаба АТО.

Военные сообщают, что ситуация на донецком направлении остается напряженной. Утром их обстреляли из танков и артиллерии из населенного пункта Яковлевка и района Спартака.

"Около 10:30 обстрел из тяжелого вооружения прекратился, но беспокоящий огонь из стрелкового оружия продолжается до сих пор. Двое наших бойцов погибли, пятеро ранены", – говорится в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне под Авдеевкой погибли пять бойцов ВСУ, еще 13 получили ранения и травмы. Противник произвел 56 обстрелов.

Украинские военные рассказали подробности боев у Авдеевки, которые продолжаются уже вторые сутки.

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Источник: korrespondent.net