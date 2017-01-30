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30. 01. 2017

В Авдеевку отправили дополнительный наряд полиции

В Авдеевку направили дополнительный наряд полиции из Покровска, передает пресс-служба Нацполиции.

Полицейские будут нести службу в прифронтовом городе в течение двух недель. В основные задачи отряда входит оказание помощи местным жителям и обеспечение правопорядка в городе.

Сегодня сводный отряд уже приступил к исполнению своих обязанностей, – говорится в сообщении.

И. о. начальника Авдеевского отделения полиции Виталий Головатенко доложил, что правоохранители переведены в состояние полной готовности. По его словам, отделение полиции подключили к генераторам, чтобы обеспечить его бесперебойную работу.

Как сообщал Корреспондент.net, в районе Авдеевке уже третьи сутки наблюдается эскалация ситуации. За минувшие сутки в результате боевых действий погибли пятеро бойцов ВСУ, сегодня днем стало известно о гибели еще двух военнослужащих.

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Источник: korrespondent.net

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