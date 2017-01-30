Медведчук: Закон об украинизации нарушает Конституцию

Отдельные нормы законопроекта №5670 "О государственном языке" противоречат Конституции Украины и международному законодательству. Так считает лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что положения этого проекта закона настолько "красноречивы", что каждый думающий человек по достоинству оценит их демократичность и "консолидирующую функцию". "Скажу лишь, что этот проект, который в народе уже окрестили "лингвистическим геноцидом", противоречит украинскому и международному законодательству", – добавил Медведчук.

Он подчеркнул, что отдельные нормы этого законопроекта противоречат Конституции Украины, в частности ч. 5 статьи 53 и ч. 3 статьи 10.

"Совершенно очевидно, что принятие данного закона не будет способствовать единению нации и сохранению территориальной целостности, а только усилит раскол в обществе по национальным и языковым признакам", – констатировал Медведчук.

Отметим, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что страна не потерпит ущемления языковых прав венгерского меньшинства Украины, возможного в случае принятия закона "О государственном языке".

Источник: korrespondent.net