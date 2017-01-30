Янукович "отмыл" 200 миллиардов - Госфинмониторинг

Бывший президент Виктор Янукович и его окружение вывели преступным путем из Украины около 201,7 миллиардов гривен, сообщила государственная служба финансового мониторинга.

Согласно расследованиям службы, проводившимся с марта 2014 года по декабрь 2016 года, подготовлено и направлено в правоохранительные органы 547 материалов (109 обобщенных и 438 дополнительных обобщенных материалов) в отношении финансовых операций, проведенных бывшими высокопоставленными чиновниками времен президентства Януковича.

При этом сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 201,7 миллиарда гривень.

В Госфинмониторинге отметили, что на счетах физлиц и юридических лиц, имеющих связи с Януковичем и другими чиновниками, уже заблокированы средства в эквиваленте 1,54 миллиарда долларов.

"Кроме того, заблокированы активы бывших чиновников на сумму 107,19 миллионов долларов, 15,87 миллионов евро и 135,01 миллионов швейцарских франков в Австрии, Великобритании, Латвии, на Кипре, в Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах", - сообщили в ведомстве.

Ранее в ГПУ заявили, что на возвращение денег Януковича уйдут годы.

Также напомним, что по данным Минюста, которые не подтверждены украинским судом, Янукович вывел из госбюджета от 20 до 30 миллиардов долларов.

Источник: korrespondent.net