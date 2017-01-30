Янукович позвал следователей на допрос в Россию

Бывший президент Виктор Янукович заявил, что готов давать показания по месту его проживания в России, говорится в заявлении, которое его адвокат Виталий Сердюк принес в Генеральную прокуратуру.

Напомним, ГПУ вызвала Януковича в Киев на сегодня, 30 января, на открытие материалов уголовного дела о государственной измене.

"В любое удобное для вас время вы можете лично прибыть по месту моего проживания, которое вам известно, для получения от меня показаний, вручения необходимых документов и проведения других процессуальных действий", – говорится в нем.

"При этом прошу вас учесть наличие у меня желания сотрудничать со следствием и сообщить обо всех истинных обстоятельствах дела для проведения всестороннего и непредубежденного расследования", – подчеркивается в заявлении Януковича.

В свою очередь в Генпрокуратуре Украины заверили, что в Украине Януковичу ничего не угрожает. Об этом заявил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко в понедельник.

"Подозреваемому Януковичу ничего не угрожает и его жизни и здоровью на территории Украины. И как процессуальный руководитель представление по данному уголовному производству, я гарантирую безопасность и круглосуточную охрану подозреваемому Януковичу", - сказал он.

По его словам, поскольку Януковича подозревают в особо тяжких преступлениях, то его присутствие в Киеве необходимо.

"Только подозреваемый Янукович должен находиться в суде украинском. Это официальная позиция ГПУ", - сказал Кравченко.

Ранее адвокат экс-президента заявил, что Янукович приедет в Киев лишь после того, как начнут рассматривать производство о покушении на его жизнь.

Источник: korrespondent.net