Нацгвардия поддержала флешмоб #22PushupChallenge

Отдельный отряд специального назначения Западного территориального управления принял эстафету от своих коллег с Востока Украины и передал ее отдельном отряда специального назначения Центрального территориального управления Нацгвардии, передает пресс-служба НГУ.
Нацгвардейцы отжались 22 раза в поддержку флешмоба #22PushupChallenge, цель которого - поддержать участников боевых действий, которые сталкиваются с посттравматическим синдромом. 22 – это количество участников боевых действий, которые в среднем в день совершали самоубийство в 2014 году в США.
Как сообщал Корреспондент.net, во флешмобе уже приняли участие секретарь СНБО Александр Турчинов, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, городской голова Киева Виталий Кличко и другие. Также Напомним, Флешмоб #22PushupChallenge появился в США летом 2016 года. Его цель – обратить внимание на проблемы ветеранов, которые возвращаются после военных конфликтов к мирной жизни.
Также ранее двести будущих и действующих офицеров ВМС вместе с вице-адмиралом Игорем Воронченком отжались в поддержку флешмоба, сформировав герб Украины.
В Харькове 2017 курсантов отжались ради флешмоба
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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