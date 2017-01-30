Нацгвардия поддержала флешмоб #22PushupChallenge

Отдельный отряд специального назначения Западного территориального управления принял эстафету от своих коллег с Востока Украины и передал ее отдельном отряда специального назначения Центрального территориального управления Нацгвардии, передает пресс-служба НГУ.

Нацгвардейцы отжались 22 раза в поддержку флешмоба #22PushupChallenge, цель которого - поддержать участников боевых действий, которые сталкиваются с посттравматическим синдромом. 22 – это количество участников боевых действий, которые в среднем в день совершали самоубийство в 2014 году в США.

Как сообщал Корреспондент.net, во флешмобе уже приняли участие секретарь СНБО Александр Турчинов, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, городской голова Киева Виталий Кличко и другие. Также Напомним, Флешмоб #22PushupChallenge появился в США летом 2016 года. Его цель – обратить внимание на проблемы ветеранов, которые возвращаются после военных конфликтов к мирной жизни.

Также ранее двести будущих и действующих офицеров ВМС вместе с вице-адмиралом Игорем Воронченком отжались в поддержку флешмоба, сформировав герб Украины.

В Харькове 2017 курсантов отжались ради флешмоба

Источник: korrespondent.net