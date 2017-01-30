Стрельба в ресторане Стамбула: есть жертвы

В Стамбуле неизвестный открыл огонь по посетителям одного из ресторанов города – погиб один человек, еще двое получили ранения. Нападение произошло в ресторане, который находится в районе исторической крепости Anadolu Hisari, сообщает Hurriyet Daily News.
По данным СМИ, злоумышленник внезапно открыл огонь по клиенту в ресторане, который якобы 12 лет назад убил отца нападающего.
Сообщается, что мужчина, на которого было совершено нападение, скончался от полученных ранений.
По предварительным данным, стрелявший был задержан сотрудниками полиции.
Остальные пострадавшие получили ранения от шальных пуль или во время паники при попытке покинуть ресторан.
Напомним, в новогоднюю ночь в одном из клубов Стамбула выходец из Узбекистана открыл стрельбу – в результате погибли 39 человек.
Источник: korrespondent.net
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