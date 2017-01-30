Господство Китая. К чему ведет политика Трампа

Изоляционистская политика президента США Дональда Трампа существенно повлияет на весь мир - Америка отходит от роли глобального лидера, чтобы сконцентрироваться на внутренних проблемах.

Одним из первых указов Трампа стал отказ от Транстихоокеанского партнерства, над которым долгие годы работал Барак Обама ради сдерживания амбиций Китая в Азии.

Многие эксперты называют это решение большой ошибкой, ведь теперь Пекин может заняться перетасовкой властных отношений в Азии для своей собственной выгоды, не беспокоясь о вмешательстве Вашингтона.

Сейчас положение в Азии в мировой экономике сильно как никогда. В регионе в настоящее время производится около 40 процентов мирового ВВП. Во время недавнего экономического кризиса на долю Азии приходилось более половины мирового роста ВВП. Такое положение вещей дает большие возможности для дальнейшего развития китайской экономики.

Как только Трамп объявил о будущей судьбе ТТП, многие азиатские страны пообещали войти в региональный торговый блок во главе с Китаем. Теперь "китайский век" может наступить гораздо раньше, чем кто-либо ожидал.

Корреспондент.net собрал мнения о будущем Китая, США, Азии и мира в целом после решений Дональда Трампа.

Китай вынужден стать лидером

Reuters, британия

Пекин последовательно стремится к мировому лидерству в различных областях, от торговли до борьбы с изменением климата, и протекционистская риторика Дональда Трампа, пришедшего к президентству под лозунгом "Первым делом - Америка!" дает основания председателю КНР Си Цзиньпину перехватить знамя защиты глобализации.

На Всемирном экономическом форуме китайский лидер просигнализировал о желании Пекина играть более значимую роль на мировой арене, отмечает издание.

При этом Китай не раз отнекивался, комментируя перспективы перенятия у США при Трампе традиционной американской роли глобального лидера, берущего на себя ответственность. Но высокопоставленный китайский дипломат на этой неделе признал вероятность того, что Пекину все же придется выступать в таком амплуа.

Не потому, что Китай стремится в лидеры, а потому что лидеры отошли назад, уступив место Китаю Гендиректор департамента международной экономики МИД Китая Чжан Цзюнь

Подкреплением этой позиции стало решение Трампа вывести США из торгового договора о Транстихоокеанском партнерстве, дистанцировав Америку от ее азиатских союзников на фоне роста влияния Китая в регионе.

Ряд оставшихся участников договора сказали, что теперь рассмотрят возможность включения Китая в переформулированный пакт или присоединения к альтернативным соглашениям о свободной торговле с Пекином.

Огромная победа Китая за просто так

Washington Post, США

Такие бизнес-группы, как Торговая палата США, активно лоббировали принятие ТТП, они заявляли, что сделка будет способствовать росту количества рабочих мест и станет важной проверкой растущих амбиций Китая.

Давние союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Японию и Австралию, с особым энтузиазмом поддерживали соглашение.

"Мы не можем позволить таким странам, как Китай, писать правила мировой экономики. Мы должны писать эти правила", - говорит Обама, объясняя важность ТТП.

Пекин ведет переговоры о создании своих собственных торговых союзов. Но теперь отступление от ТТП дает ему шанс заполнить пустоту. После победы Трампа, Филиппины, Сингапур и Малайзия начали рассматривать предложенное Китаем Всестороннее региональное экономическое партнерство, которое также будет способствовать снижению тарифов и изменит направление азиатской торговли по усмотрению Китая. Другие страны в регионе скорее всего последуют их примеру.

"У нас нет такого выбора, как у Америки. Эта страна - достаточно большая, чтобы зарабатывать, продавая себе же свои товары. Нам необходима торговля", - сказал премьер-министр Новой Зеландии Билл Инглиш.

Множество светил внешней политики в Вашингтоне, в том числе бывший посол США Майкл МакФол, раскритиковали Трампа за подаренную Китаю победу.

"Отказавшись от ТТП сегодня, Трамп - "специалист по заключению сделок" - отдал Китаю огромную победу. Просто так. Трамп собственными руками отдал огромный источник контроля над Китаем. Первое правило ведения переговоров - не отдавать что-либо даром, а он сделал это сразу же", - говорят эксперты.

Отказ от ТТП замедлит эко-развитие, будет стоить рабочих мест и ослабит позиции США в Азии и мире. Китай может оказаться главным бенефициаром

Китайцы теперь могут "назначить себя движущей силой либерализации торговли", заявил Bloomberg Эрик Альтбах, бывший чиновник США.

"Потенциальное лидерство Китая не будет чем-то вроде лидерства Америки, перенявшей роль Великобритании после Второй мировой войны. Вместо этого оно приведет к миру, вероятно, менее процветающему и, конечно, менее свободному", - пишет Ричард Фонтейн, бывший чиновник администрации Буша, в Wall Street Journa.

Китай будет свободно торговать со всем миром

El Pais, Испания

Игнасио Бартесаги, заведующий кафедрой Международного предпринимательства и интеграционных процессов Католического университета Уругвая, в том же ключе, что и многие выступившие на международном форуме в Давосе, не сомневается в том, что решение Трампа не ратифицировать ТТП - это "серьезная стратегическая ошибка".

"Он отказывается устанавливать правила игры в международной торговле, оставляя Китаю возможность свободно торговать со всем миром", - говорит эксперт.

По его словам, ТТП продолжитсвое существование без США? Он отметил, что, за исключением Вьетнама и Японии, все остальные страны хотят сохранить его и готовы к подписанию новых соглашений».

Губительные последствия для США и мира

Project Syndicate, США

Можно ожидать, что Китай ответит санкциями против американских компаний, работающих в США, а в конце концов и пошлинами на американский импорт, а это вряд ли будет иметь несущественное значение для американской экономики, остро нуждающейся в росте.

Кроме того, можно ожидать, что Китай потеряет интерес к приобретению казначейских облигаций США, что потенциально является серьезной проблемой, если учесть, что в условиях "трампономики" дефицит федерального бюджета, видимо, начнет расти.

Однако самой большой трагедией для США может стать бремя, которым все эти перемены лягут на плечи американских потребителей.

Китайско-американская созависимость создает ужасные проблемы на пути выбранной Трампом стратегии наказания Китая. Она открывает зловещую перспективу разрыва наиболее важных в мире экономических отношений с потенциально губительными побочными последствиями для всего остального мира.

Репутация США пошатнулась

BBC, Британия

Торговое соглашение, которое готов разорвать президент Трамп, было заключено его предшественником, потратившим несколько лет на то, чтобы убедить своих союзников в необходимости такого партнерства. Теперь Китай наверняка не упустит возможности обратить внимание соседей на разницу между тем, как в Пекине и в Вашингтоне выполняют свои обещания.



Америка считает себя азиатской державой только тогда, когда ей нужно, подчеркивают в Пекине, в то время как Китай - региональная константа. Как не слишком дипломатично заметил в ходе своего августовского визита в Вашингтон премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун, на кону соглашения о ТТП - репутация Соединенных Штатов в глазах партнеров по всему региону.

Выход Соединенных Штатов из ТТП - победа стратегических интересов Китая

И дело тут в потере не только торгового соглашения, которого так добивались США, и даже не только колоссальной опоры в "стратегическом развороте в сторону Азии".



Объявление о выходе из ТТП - лишь показательный симптом той огромной неопределенности относительно намерений США, которую несет в себе президентство Трампа.

Теперь американские союзники в Азии будут с еще большей озабоченностью ждать его заявлений по вопросам безопасности в регионе.

Китай "захватит" Южную Америку

Folha, Бразилия

По мнению Грега Джонсона из Университета Вальпараисо, мысль о Китае как потенциальной альтернативе Соединенным Штатам не будет выражаться в явной форме, хотя китайские интересы в регионе очевидны.



"Если правительство Трампа станет самым закрытым в мире, это даст возможности Китаю приобрести большее влияние в регионе", - сказал он Folha.

Роберто Фердт, исполнительный секретарь Делового совета Бразилия-Китай, говорит, что Трамп создал для Китая "просто невероятные" возможности, даже если он и не выполнит все свои нелегкие предвыборные обещания.



По его словам, независимо от "эффекта Трампа" ожидается рост китайского присутствия в регионе, особенно в Бразилии (которая по сравнению с соседями имеет преимущество в масштабах).

Китай - восходящая держава

Economist, США

Из-за воинственной риторики Трампа Китай способен рискнуть и проявить еще большую напористость - в частности в Южно-Китайском море, где уже превратил несколько отмелей и атоллов в военные базы.



Трамп предположил, что Япония и Южная Корея должны разрабатывать собственное ядерное оружие, а не искать убежища за американским щитом - импульс для региональной нестабильности и гонки ядерных вооружений, отмечает издание.

Ни одна из стран пока не готова к рассмотрению такой возможности, да и Трамп не придал большого значения этим замечаниям. Однако страх американского ухода из Азии будет расти.



Торговое соглашение ТТП, экономическая основа поворота Обамы в Азию, представлялась в качестве попытки установить международные экономические правила прежде, чем их начнет диктовать Китай. Но Трамп считает, что Китаю таким образом позволяют войти через заднюю дверь.



Хотя Поднебесная пострадает от торговой войны с Америкой, китайские ястребы усмотрели здесь геополитическую лазейку. Они видят в избрании Трампа подтверждение того, что Китай является восходящей державой, тогда как Америка переживает упадок.

"Мы вполне можем позволить этому парню поднять шум и посмотрим, в какой хаос он повергнет США и Запад", - пишет Global Times, китайская газета со ссылкой на вооруженные силы.

Си Цзиньпин усиливает борьбу за влияние

South China Morning Post, Гонконг

Пекин планирует провести саммит по проекту "пояс и дорога", который охватывает 65 стран, включая Китай, и простирается через Юго-Восточную, Южную, Центральную и Западную Азию к Ближнему Востоку, Африке, Восточной и Центральной Европе.

Профессор Ван Ивей из Института международных исследований в пекинском университете Ренмин, считает, что выход США из ТТП откроет возможности для проекта "пояса и дороги", который бы смог, таким образом, "заполнить пробел на рынке".



Ван считает, что с проектом "пояса и дороги" Китай становится более устойчивым в отношении рисков, связанных с приходом к власти администрации Трампа и овладевающей Западом тенденцией антиглобализма.

Уменьшение потребительской способности Америки в начале финансового кризиса вызвало избыточное производство в Китае, говорит он, и проект "пояса и дороги" стал новым способом увеличения китайского экспорта.

Трамп сблизит Китай и Россию, изолировав США

The Telegraph UK, Великобритания

Жесткий подход Трампа к усиливающемуся Китаю уменьшит те преимущества, которые Пекин получает от сотрудничества с Соединенными Штатами, и вызовет разочарование в "новой эпохе сотрудничества великих держав", провозглашенной Си Цзиньпином. И наоборот, политика вседозволенности по отношению к России приведет к усилению негативных последствий от ее агрессивного поведения.

В совокупности эти факторы сблизят Россию и Китай, подтолкнут их в объятия друг друга и углубят партнерство, которое достигло наивысшей отметки за последние 60 лет. В худшем случае этот стратегический треугольник может развалиться, а Россия и Китай станут ближе и важнее друг для друга, чем каждая из них для США.

Китай хочет распространиться по всему миру

Klassekampen, Норвегия

Издание ссылается на письмо посольства Норвегии в Пекине, в котором говорится, что в сфере торговле у Китая имеются гораздо более амбициозные планы.

"Если США в плане торговой политики уйдет из Азии, Пекин получит "карты получше", - пишет посольство.

Дипломаты говорят, что Китай действует быстро и "хочет заполнить вакуум в торговой политике в Тихоокеанском регионе", которую создает Трамп, отказываясь от ТТП.

Китайцы помимо этого пытаются усовершенствовать альтернативные региональные торговые соглашения, такие, как Всестороннее региональное экономическое партнерство. Договор охватывает 16 стран, в частности, Китай, Японию, Южную Корею, Индию, Австралию, Новую Зеландию, и, если он будет подписан, это будет означать, что его действие распространится на 45 процентов населения земного шара.

Договор, который стал инициативой Китая, должен "открыть дорогу" для еще более обширного договора под эгидой Китая: Договоре о зоне свободной торговли в азиатско-тихоокеанском регионе. Цель договора - включить также США, Канаду и Россию.

Угроза военного конфликта

Project Syndicate, США

Китай быстро укрепляет свои экономические связи в Азии, Тихоокеанском регионе и Латинской Америке с помощью программы "Один пояс, одна дорога", Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Нового банка развития (ранее Банк БРИКС), а также собственных проектов региональных зон свободной торговли, конкурирующих с ТТП.



После выхода США из Партнерства у азиатских союзников, таких как Филиппины, Южная Корея, Тайвань, нет иного выбора, кроме как пасть ниц перед Китаем. Другим союзники США, таким как Япония и Индия, придется заняться милитаризацией и открыто выступить против Китая.

В результате, уход Америки из региона вполне может привести со временем к началу военного конфликта.

Но дело в том, что США по-прежнему являются глобальной экономической и финансовой державой в мире, который глубоко взаимосвязан. Без контроля и сдержек Китая он со временем начнут угрожать ключевым американским интересам в сфере экономики и безопасности как внутри страны, так и за рубежом, особенно если они сумеет нарастить свой ядерный и кибер-потенциал.

США и Китай прочно связаны экономикой

Agora Vox, Франция

В любом случае, торговые и особенно финансовые связи США и Китая, скорее всего, позволят избежать серьезного ухудшения отношений. Китай - главный кредитор США: именно ему принадлежит наибольшая доля госдолга страны (в 2009 году он обошел по этому показателю Японию).

Это можно было бы рассматривать как мощное оружие, но если Китай применит его, то спровоцирует тем самым крах доллара, в котором хранится большая часть его накоплений.

Так, продажа Китаем значительных объемов американских облигаций привела бы к серьезному падению доллара или даже панике на финансовых рынках, что в свою очередь сказалось бы на стоимости китайских долларовых резервов.

Китай тоже решает

Хуаньцю шибао, Китай

На сегодняшний день отношения между США и Китаем - это уже не "шлюпка", а большой корабль, который не может так просто перевернуться. Важной причиной этого является то, что отношения между двумя странами были установлены еще в 1979 году.

Во-вторых, не стоит недооценивать фактор самого Китая. Не стоит думать, что Китай может только приспособляться к Трампу и его переменам или же что Китай может только реагировать в ответ на что-то. Китай уже имеет достаточно силы, средств и желания, чтобы действовать самому. И Китай тоже несет ответственность в здоровом и стабильном развитии американо-китайских отношений.

Как бы ни развивались эти отношения, они будут развиваться не по единоличным решениям Америки, а с активным участием Китая. поэтому перед Китаем стоит маленькая задача гарантировать дальнейшую стабильность в отношениях двух стран.

Козыри Трампа

Die Presse, Австрия

Объявив о выходе США из Транстихоокеанского торгового партнерства Трамп, на первый взгляд, оказал услугу китайскому руководству. В конце концов, его предшественник задумал ТТП в качестве противовеса растущей КНР. Австралия предложила, чтобы Китай заполнил этот вакуум.

Но в Пекине предостерегают от преждевременной радости. Потому что Япония, другой противник Китая, объявила об отказе от ТТП без США. Кроме того, у Трампа могут быть еще козыри в рукаве, с помощью которых он может изолировать Китай в Тихоокеанском регионе.

Эксперты полагают, что президент Китая Си Цзиньпин в скором времени лично встретится с Трампом. Если протянуть руку такому эгоисту, как Трамп, это может привести к прогрессу. Однако, до сих пор, ничего подобного запланировано не было. Следующая возможность может представиться только на саммите G20 в июле в Гамбурге.

Источник: korrespondent.net