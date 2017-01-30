Лента RSS
Подписаться на ленту
30 января 2017, понедельник, 19:25
-4°C
Завтра -4°C
-4°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
30. 01. 2017

Меркель положительно оценила реформы в Украине

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что положительно оценивает проведение реформ в Украине и заверила в дальнейшей их поддержке, передает Интерфакс Украина.

"Я приветствую очень важные реформы, которые сейчас проводятся в Украине. Это и непростая программа сотрудничества с МВФ, в рамках которой Украины выполнила все требования. Мы поддерживаем и приветствуем шаги по реформированию экономики и общему реформированию Украинского государства", - сказала Меркель перед встречей с президентом Украины Петром Порошенко.

По ее словам, Германия и далее будет помогать Украине на пути проведения реформ в стране.

"Мы очень рады, что, несмотря на такие непростые времена, Украина имеет экономический рост", - сказала канцлер.

Меркель также высказала удовлетворение тем, что уровень экспорта из Германии в Украину вырос за первые три квартала 2016 года почти на 17 процентов.

В ходе встречи с украинским президентом, канцлер также констатировала, что на Донбассе нет режима прекращения огня.

В свою очередь Порошенко рассказал Меркель о бое под Авдеевкой.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.