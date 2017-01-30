Меркель положительно оценила реформы в Украине

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что положительно оценивает проведение реформ в Украине и заверила в дальнейшей их поддержке, передает Интерфакс Украина.

"Я приветствую очень важные реформы, которые сейчас проводятся в Украине. Это и непростая программа сотрудничества с МВФ, в рамках которой Украины выполнила все требования. Мы поддерживаем и приветствуем шаги по реформированию экономики и общему реформированию Украинского государства", - сказала Меркель перед встречей с президентом Украины Петром Порошенко.

По ее словам, Германия и далее будет помогать Украине на пути проведения реформ в стране.

"Мы очень рады, что, несмотря на такие непростые времена, Украина имеет экономический рост", - сказала канцлер.

Меркель также высказала удовлетворение тем, что уровень экспорта из Германии в Украину вырос за первые три квартала 2016 года почти на 17 процентов.

В ходе встречи с украинским президентом, канцлер также констатировала, что на Донбассе нет режима прекращения огня.

В свою очередь Порошенко рассказал Меркель о бое под Авдеевкой.

Источник: korrespondent.net