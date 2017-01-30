Освобожденный грузин-АТОшник попросил статус беженца

Боец АТО из Грузии Гия Церцвадзе подал прошение о получении статуса беженца, сообщила его адвокат Ксения Проконова.

Ранее Гию Церцвадзе арестовали по требованию России, которая требует его выдачи. На территории РФ он подозревается в убийстве. Позже его выпустили из киевского СИЗО.

"Мы вступили в процедуру предоставления статуса беженца, поскольку Гии действительно угрожает опасность от органов РФ. В случае его выдачи ему там грозит смертная казнь. Я думаю, мы даже не дождемся судебного производства, он просто потеряется на территории РФ. Поэтому выдавать его нельзя", - сказала Проконова.

По ее словам, в 2015 году уже было подано два прошения о предоставлении Церцвадзе украинского гражданства.

Одно подал он лично, второе было подано с подписью тогдашнего главы СБУ Валентина Наливайченко, который просил предоставить Церцвадзе гражданство за выдающиеся боевые заслуги.

"Что с этими документами сейчас, мы выясняем", - сказала Проконова.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что не видит причин для выдачи России Гии Церцвадзе.

Источник: korrespondent.net