Жебривский: Авдеевка висит на волоске

Губернатор Донеччины Павел Жебривский заявил, что жизнедеятельность прифронтовой Авдеевки висит на волоске, поскольку город сейчас питает только одна линия электроснабжения.

"Кроме боевых действий остро стоит вопрос жизнедеятельности Авдеевки. Она практически висит на волоске", - заявил губернатор в эфире телеканала 112 Украина.

Жебривский заявил, что в Авдеевку есть четыре входа электроснабжения. Работало две, а остальные террористы не давали возможности сделать.

"Один перебит, и фактически сегодня есть только одна линия питания, она идет на коксохим и Донецкую фильтровальную станцию. Город без электроэнергии. Благодаря коксохиму мы поставляем тепло, оно доходит в 9-этажках до 6-7 этажа, в 14-этажки ставим насосы. На больницу ГосЧС поставило генератор, можно оказывать помощь. Если перебьют эту линию, угроза для жизни достаточно серьезная для жителей. Финансовые ресурсы у нас есть, но вопрос в доступе к восстановлению… Надеюсь, завтра-послезавтра мы подтянем генератор и надеюсь, что нам дадут восстановить питание", - добавил Жебривский.

Военные рассказали подробности боев у Авдеевки

По словам главы Донеччины, украинские подразделения продолжают вести бой с террористами.

"Интенсивные обстрелы были как вчера в течение дня, так и утром, сейчас в основном стрелковое оружие и немного минометы. Вчера работали и 152-мм гаубицы, и 122-мм. Саперы ликвидировали один снаряд, который не разорвался. К сожалению, ОБСЕ в это время не присутствовало. На сегодня ситуация достаточно тяжелая и напряженная. Будут ли еще применять реактивную артиллерию, не знаю, но наши подразделения приведены в чрезвычайную боевую готовность и продолжают вести бой с террористами", — заявил Жебривский.

Как сообщал Корреспондент.net , в районе Авдеевке уже третьи сутки наблюдается эскалация ситуации. За минувшие сутки в результате боевых действий погибли пятеро бойцов ВСУ, сегодня днем стало известно о гибели еще двух военнослужащих.

Под Авдеевкой погиб полевой командир ДНР Грек

Источник: korrespondent.net