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30. 01. 2017

США усложнили выдачу виз россиянам

Правила выдачи повторных виз гражданам России после указа президента Дональда Трампа об ужесточении правил въезда в страну усложнились.

Согласно новым правилам, чтобы получить без собеседования деловую, туристическую, транзитную или журналистскую визу (типы B1/B2, C1/D и I), нужно подать документы не позднее 11 месяцев после окончания предыдущей визы. Ранее этот срок составлял 47 месяцев.

В посольстве США Дождю соообщили, что изменения связаны с приостановкой по указу Трампа программы Visa Interview Waiver, по которой неиммигрантские визы можно получать повторно без собеседования.

Напомним, Трамп подписал указ об ужесточении правил въезда в США, который, в частности, временно запрещает въезд в страну жителям семи мусульманских стран, в том числе Ирака и Ирана, а также заморозил прием беженцев.

Это вызвало масшатбные протесты в США. Позже Трамп раскритиковал СМИ за то, что те неверно истолковали его иммиграционную политику как "запрет для мусульман".

 

Источник: korrespondent.net

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