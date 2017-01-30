Возвращаем землю: генерал объяснил бои в Авдеевке

Замначальника Генштаба ВСУ в 2006–2010 годах, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил в интервью Гордону, что сепаратисты занимают территории, которые согласно Минским соглашениям контролируется Киевом.

По его словам, обострение в Авдеевской промзоне является "ответом" сепаратистов на более ранние действия Вооруженных сил Украины на других направлениях.

"Мы занимаем позицию, что наша территория оккупирована, поэтому оставляем за собой право возвращать эту землю. Делаем мы это в рамках Минских соглашений, первых и вторых: по ним россияне и сепаратисты занимают где-то 1500 км² нашей территории. Поэтому у нас в этом смысле есть большое поле деятельности", – подчеркнул Романенко.

Он отметил, что когда сепарасты пытаются напасть на позиции ВСУ, силы АТО переходят из обороны в наступление.

"Поскольку мы проводили подобное с ноября месяца по настоящее время, естественно, у них уже там паника и по Дебальцево, и по Горловке. Я не говорю, что в ближайшее время мы займем Дебальцево, но угроза такая, как они считают, есть, и эти вопросы они поднимают перед россиянами", – добавил Романенко.

Как сообщал Корреспондент.net , возле Авдеевки уже третьи сутки наблюдается эскалация ситуации. За минувшие сутки в результате боевых действий погибли пятеро бойцов ВСУ, сегодня днем стало известно о гибели еще двух военнослужащих.

Источник: korrespondent.net