Обвиняемые в убийстве Немцова отсудили по 6,5 тыс евро

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию Анзору и Шагиту Губашевым, которых обвиняют в убийстве политика Бориса Немцова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката.

По его словам, суд постановил взыскать в их пользу компенсацию за нарушения статей 5 и 8 Конвенции о защите прав человека, гарантирующих, соответственно, право на свободу и личную неприкосновенность и право на уважение частной и семейной жизни.

"Мы просили признать нарушением прав наших подзащитных условия содержания в следственном изоляторе, их этапирования, а также слишком долгое рассмотрение наших жалоб на продление им меры пресечения. Суд с нами согласился", - пояснил защитник.

Напомним, российский оппозиционер Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.

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Источник: korrespondent.net