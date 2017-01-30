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30. 01. 2017

За день ранены 20 военных, трое погибли - штаб АТО

 
В результате обстрела пощзиций ВСУ трое военных погибли, семнадцать получили ранения и трое получили травмы. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
 
"На Донецком направлении российско-оккупационные войска из 152 и 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия многократно обстреливали Авдеевку, Новотроицкое Луганское, Невельске и Опытное", - сказано в сообщении.
 
Также сообщается, что по Песках и Авдеевке в течение дня вели огонь танки.
 
На Мариупольском направлении из 152 миллиметровой артиллерии велся огонь по Водяному. Из минометов обстреливали Красногоровку и Лебединское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Талаковку, Гнутово, Широкино и Водяное.
 
В целом зафиксировано 37 обстрелов.
 
В ДНР же заявили, что за сутки якобы от обстрелов военных погибли два мирных жителя и трое получили ранения.
 
Как сообщал Корреспондент.net, в районе Авдеевке уже третьи сутки наблюдается эскалация ситуации. За минувшие сутки в результате боевых действий погибли пятеро бойцов ВСУ, сегодня днем стало известно о гибели еще двух военнослужащих.
 
Жебривский: Авдеевка висит на волоске

Источник: korrespondent.net

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