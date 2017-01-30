Британия не будет отменять визит Трампа

Правительство Великобритании не намерено аннулировать приглашение президенту США Дональду Трампу посетить страну из-за введения американским лидером жестких ограничений для мигрантов.

"Великобритания и Соединенные Штаты поддерживают тесные взаимоотношения и должны продолжать сотрудничество", – заявил официальный представитель премьер-министра страны Терезы Мэй, в понедельник, 30 января.

Государственный визит в Британию предусматривает прием лидера иностранного государства королевой Елизаветой II. Против этого выступили авторы петиции, под которой поставили свои подписи уже больше миллиона британцев.

"Приглашение было отправлено и принято американской стороной", – отметил представитель Даунинг-стрит.

Как сказал BBC источник в правительстве, запрет на въезд в Британию Дональду Трампу был бы "популистским жестом" и отзыв приглашения все бы испортил.

Напомним, 29 января на сайте британского парламента появилась петиция, которая призывает запретить Трампу въезд в страну в рамках государственного визита, когда глава иностранного государства приглашается на прием к королеве. Документ подписали более миллиона человек, и число подписей продолжает расти.

Источник: korrespondent.net