Мужчина, воевавший за ДНР, получил 10 лет тюрьмы

Красноармейский районный суд приговорил боевика самопровозглашенной ДНР к десяти годам тюрьмы за участие в боях против сил антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в понедельник, 30 января.

"Подтверждено, что указанный гражданин, вступив в террористическую организацию ДНР, был назначен на должность командира так называемого военно-инженерного взвода одного из незаконных вооруженных формирований", – отметили в ГПУ.

По данным следствия, мужчина с мая 2014 по август 2015 года сооружал и укреплял блокпосты, оборудовал огневые позиции и другие инженерные сооружения на оккупированной территории Донецкой области, а также с использованием оружия участвовал в боевых действия против сил АТО.

Ранее в Донецкой области суд приговорил к шести годам тюремного заключения 57-летнего жителя Авдеевки, который корректировал огонь боевиков ДНР.

Источник: korrespondent.net