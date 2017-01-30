Польша опубликовала имена 8,5 тысячи надзирателей Освенцима

Институт национальной памяти Польши (ИНП) опубликовал имена 8,5 тысячи надзирателей нацистского лагеря смерти Освенцим. Как сообщил директор музея Освенцима Петр Цивинский, база данных является результатом многолетнего исследования.
Список с фамилиями, фотографии и судебными приговорами находится в свободном доступе.
По словам главы института Ярослава Царека, список создан профессором Александром Ласиком из Университета Казимира Великого в Быдгоще и впоследствии будет дополнен данными о других концлагерях, построенных немецкими нацистами на территории оккупированной Польши.
Царек назвал публикацию списка историческим событием. "Мы будем работать и по истории других концлагерей, Освенцим – это только начало", – сказал он.
В списке можно найти 350 характеристик на сотрудников лагеря. Некоторые из бывших сотрудников Освенцима до сих пор живы, отметили в ИПН. В 1941 году гарнизон СС в лагере состоял из 700 человек, в 1942 году – из 2 тысяч, в августе 1944 – из более чем 3 тысяч человек.
На момент ликвидации лагеря в нем работали более 4,5 тысячи военнослужащих СС. Большинство из них были немцами, но среди сотрудников лагеря встречались и граждане оккупированных стран и стран-сателлитов нацистской Германии – Румынии, Словакии, Венгрии.
Лагерь был освобожден 27 января 1945 года армией СССР.
За время существования лагеря в нем были умерщвлены более миллиона человек, большинство из них – европейские евреи.
Ранее Федеральная судебная палата Германии признала законным четырехлетний приговор "бухгалтеру Освенцима" Оскару Гренингу.
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-