Авдеевка осталась без воды, света и тепла

Боевики повредили последнюю линию электропередач на Авдеевку Донецкой области – город остался без воды, электричества и теплоснабжения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 30 января.

"Обесточена фильтровальная станция и коксохим (который обеспечивал теплом Авдеевку). Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения", – написал он.

В свою очередь начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин уточнил, что в городе остаются жить 25 тысяч мирных жителей.

"Авдеевка в темноте. Из-за обстрелов боевиками ДНР в городе отсутствует электроснабжение и вода. Если в ближайшее время не будет восстановлено электроснабжение, прекратится теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы. В городе остаются жить 25 тысяч мирных жителей. Температура уже снизилась до -18С. Люди находятся в критическом состоянии", – написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Аброськин отметил, что военно-гражданская администрация и ГСЧС делают все возможное, чтобы не допустить катастрофы в городе. Кроме того, для усиления местного подразделения полиции отправлен сводный отряд из числа сотрудников главка для обеспечения общественного порядка и оказания помощи жителям в случае необходимости. "Полиция города переведена на усиленный режим несения службы", – добавил он.

Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов также подтвердил, что завод обесточен.

"Только что отбили последний ввод. Завод обесточен. Начинаем консервацию", – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, возле Авдеевки идут бои третьи сутки. Сегодня в результате обстрела позиций ВСУ трое военных погибли, 17 получили ранения и трое получили травмы.

Источник: korrespondent.net