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30. 01. 2017

Порошенко прервал визит в Берлин из-за Авдеевки

Президент Украины Петр Порошенко прервал свой рабочий визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке. Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко вечером в понедельник, 30 января.

"Президент прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки со стороны российских боевиков, что привело к чрезвычайной ситуации, которая граничит с гуманитарной катастрофой", – сообщил Цеголко.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Порошенко поручил украинским дипломатам проинформировать о чрезвычайной ситуации в Авдеевке Совбез ООН и ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что боевики ДНР повредили последнюю линию электропередач на Авдеевку Донецкой области – город остался без воды, электричества и теплоснабжения.

Источник: korrespondent.net
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