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30. 01. 2017

В США грузовик въехал в толпу, есть жертвы

В американском штате Кентукки автомобиль въехал в толпу пешеходов – в результате погибли два человека, еще девять получили травмы. Авария произошла в городе Луисвилл, сообщает Associated Press.

Как сообщили в местной полиции, водитель грузовика был пьян – алкоголь в его крови превышал разрешенную в штате норму (0,08 промилле) в пять раз (0,4 промиле). Нарушитель был настолько пьян, что после ареста несколько раз заснул.

По словам очевидцев, 37-летний водитель, Чад Эрдлей, врезался в толпу у фургона-кафе на стоянке, пытаясь припарковаться в час ночи. При этом он задел девять человек, находящихся рядом.

Два неопознанных пешеходы погибли на месте происшествия. Еще семь человек были госпитализированы с травмами, не опасными для жизни.

Напомним, недавно в Деснянском районе Киева пьяный водитель Daewoo Lanos выехал на встречную полосу, где протаранил три автомобиля.

Источник: korrespondent.net
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