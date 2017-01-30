Апелляционный и Хозяйственный суды Одессы отдают украинский хлебозавод «Сбербанку России»

Поводом для такого заявления компании послужило недавнее решение Апелляционного хозяйственного суда Одессы в споре между ПАО «Одесский Каравай» и «Сбербанком России», которое юристы называют неправомерным.

По словам представителей Lauffer Group, в состав которой входит ПАО «Одесский каравай», суд вынес необоснованное решение в пользу российского банка, передав его структурам имущество одесского хлебозавода. «Несмотря на то что ранее Хозяйственным судом г. Киева уже было вынесено решение по делу №910/18506/16 о признании недействительными всех договоров обеспечения между “Сбербанком России” и ПАО “Одесский каравай”, судьи Одесского хозяйственного суда и Апелляционного суда продемонстрировали недопустимую заангажированность в данном вопросе, что демонстрирует явный сговор с российским банком», — сообщил в пресс-релизе директор «Одесского каравая»Александр Куликов.

Юристы украинской компании убеждены, что законодательство Украины проигнорировано,поскольку Одесский суд не отреагировал на ряд заявлений и ходатайств юристов. В частности, о наличии решения суда признать недействительными договоры обеспечения, а также о судебной практике Высшего суда касательно недопустимости принятия таких решений. Также Lauffer Group акцентирует внимание на том, что Одесским судом не выполнены нормы процессуальных процедур, то есть решение вынесено на первом заседании, хотя срок рассмотрения дела в апелляционной инстанции составляет два месяца.



«Аналогичное судебное разбирательство у Российского банка не первое в Одессе. Такие же противоправные решения, как и в нашем деле, были приняты против ФК“Черноморец”. Футбольный клуб в Высшем и Верховном Суде Украины уже доказал свою правоту и незаконность такого способа взыскания имущества, – комментирует ситуацию юрист компании. – Мы также готовы отстаивать свою законную позицию до конца. В срочном порядке готовим документы для пересмотра решения суда и восстановления справедливости», — отметил Александр Куликов, добавляя, что в связи с экономической важностью одесского хлебного завода, его потеря грозит тяжелыми последствиями для всей Украины: «Такой произвол судебной системы может иметь самые неблагоприятные последствия для города и области, поскольку “Одесский карава” — самый крупный производитель хлеба и хлебобулочных изделий южной столицы Украины. Эти потрясения могут негативно повлиять на обстановку в целом: сотрудники предприятия потеряют рабочие места,а потребители не найдут на полках магазинов полюбившихся видов хлеба и выпечки.Такие результаты на руку России, с которой у нас продолжается военный конфликт».



Как сообщалось ранее, требования дочерней организации «Сбербанка России» к ПАО«Одесский каравай» вытекают из непогашенной задолженности перед ней по кредиту,который Lauffer Group направила на приобретение предприятий «Симферопольский комбинат хлебопродуктов» и «Крымхлеб». В 2014 году СКХП и «Крымхлеб» были захвачены, находятся на аннексированной территории и подчиняются оккупационной власти Крыма.

Источник: korrespondent.net