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30. 01. 2017

Полиция арестовала подозреваемого в нападении на мечеть в Квебеке

Канадская полиция задержала двух мужчин в рамках расследования стрельбы в мечети Квебека. Один из них подозревается непосредственно в причастности к нападению на мечеть, в результате которого погибли шесть человек, еще один задержанный - свидетель, уточняет полиция.

До этого в правоохранительных органах заявляли, что в нападении подозреваются оба мужчины. Им обоим в районе 20-30 лет, ранее в поле зрения полиции они не попадали.

Полицейские задержали одного из них на месте происшествия, а второго - после того, как он сам позвонил в экстренные службы. Канадские власти заявили, что других подозреваемых в стрельбе нет. Власти убеждены, что ситуация находится под контролем.

Напомним, нападение на мечеть в Квебеке произошло 29 января. В здании находились более 50 человек – погибли шестеро, еще пять находятся в критическом состоянии.

Источник: korrespondent.net

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