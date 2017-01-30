Порошенко требовал у Ахметова $200 млн за Нефтегаздобычу – СМИ

В конце осени 2014-го года президент Украины Петр Порошенко попросил ныне беглого депутата Александра Онищенко найти на должность министра экологии и природных ресурсов надежного юриста. Перед кандидатом на должность Игорем Шевченко сразу была поставлена четкая задача –вернуть президенту компанию Нефтегаздобычу, сообщил Онищенко изданию Страна.

"Золотая скважина, которую отобрали у Порошенко. Эта компания принадлежала Николаю Рудьковскому и Нестору Шуфричу, когда она еще ничего не добывала. Порошенко был у них одним из партнеров, они его "выдурили", начали бурить скважины и расширяться, нашли феноменальные залежи. В 2012 году Нестор Шуфрич и Николай Рудьковский очень удачно продали эту компанию Ринату Ахметову, сохранив за собой часть акционерных прав", – рассказал Онищенко.

Сам Шевченко не отрицает интерес Порошенко к Нефтегаздобыче. "Президент мне просто сказал, что нужно максимально способствовать возврату украденных месторождений. Иными словами, отменять через суд или другим легитимным путем спецразрешения на добычу, полученные с нарушениями закона или через какие-то схемы", – прокомментировал экс-министр.

Издание напоминает, что с марта 2015 по январь 2016 года по инициативе Генеральной прокуратуры Украины на скважины, счета, акции Нефтегаздобычи наложили аресты и запретили реализацию добытой продукции.

По словам Онищенко, арест счетов компании вынудил Ахметова пойти на переговоры с Порошенко. "Президент с порога потребовал, чтобы тот заплатил 200 миллионов долларов откупных… Чем все закончилось мы вряд ли узнаем наверняка, однако спустя пару дней после того разговора, все аресты сняли и Генпрокуратура забыла о Нафтогаздобыче", – отметил Онищенко.

Напомним, в декабре Онищенко передал США компромат на Порошенко. По словам беглого нардепа, он в течение года записывал свои беседы с президентом на ручные часы с диктофоном.

Источник: korrespondent.net