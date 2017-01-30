ЕК: Сейчас не время для снятий санкций с России

В Евросоюзе не рассматривают никаких вариантов изменения решения относительно санкций в отношении России. Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на совместной с президентом Болгарии Руменом Радевым пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, 30 января.

"Мы обсуждали отношения России и ЕС, и у нас нет особых разногласий с президентом Радевым… Мы приняли все решения. Эти решения остаются в силе. Когда нам будет нужно вернуться к этим решениям, мы посмотрим. Сейчас не время для изменений (решений, – ред.)", – сказал Юнкер.

Напомним, действие введенных в 2014 году санкций Евросоюза в отношении России продлили до 31 июля 2017 года.

Недавно Федеральный парламент Бельгии почти единогласно отверг проект резолюции об инициации отмены введенных ЕС экономических санкций против России.

Источник: korrespondent.net