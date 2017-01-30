Лента RSS
Подписаться на ленту
31 января 2017, вторник, 04:00
-4°C
Завтра -4°C
-4°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
30. 01. 2017

ЕК: Сейчас не время для снятий санкций с России

В Евросоюзе не рассматривают никаких вариантов изменения решения относительно санкций в отношении России. Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на совместной с президентом Болгарии Руменом Радевым пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, 30 января.

"Мы обсуждали отношения России и ЕС, и у нас нет особых разногласий с президентом Радевым… Мы приняли все решения. Эти решения остаются в силе. Когда нам будет нужно вернуться к этим решениям, мы посмотрим. Сейчас не время для изменений (решений, – ред.)", – сказал Юнкер.

Напомним, действие введенных в 2014 году санкций Евросоюза в отношении России продлили до 31 июля 2017 года.

Недавно Федеральный парламент Бельгии почти единогласно отверг проект резолюции об инициации отмены введенных ЕС экономических санкций против России.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.