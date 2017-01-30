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30. 01. 2017

Миграционный указ Трампа оспаривает прокурор Вашингтона

Генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон подает в федеральный суд иск против президента США Дональда Трампа, министерства внутренней безопасности и чиновников президентской администрации из-за указа о миграционной политике.

Он требует признать неконституционными основные положения указа, согласно которому, в частности, гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением запрещается въезд в США.

По его мнению, указ нарушает положение американской конституции о равенстве перед законом, право за свободу вероисповедания, право на справедливое судебное разбирательство и законы об иммиграции. Фергюсон также подал ходатайство о приостановке действия указа.

В иске говорится, что действия президента "разделяют семьи в Вашингтоне, наносят вред тысячам жителей Вашингтона, вредят экономике Вашингтона, наносят ущерб базирующимся в Вашингтоне компаниям и подрывают суверенный интерес Вашингтона в том, чтобы быть гостеприимным место для иммигрантов и беженцев".

Напомним, подписанный Трампом 27 января миграционный указ вызвал масшатбные протесты в США.

Источник: korrespondent.net

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