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30. 01. 2017

Сбежал экс-глава банка Михайловский – СМИ

Бывший председатель правления банка Михайловский Игорь Дорошенко сбежал из-под домашнего ареста. Об этом сообщает Financial Club со ссылкой на источник в правоохранительный орган.

По данным СМИ, в Днепровский районный суд Киева 27 января обратился следователь с требованием изменить меру пресечения Дорошенко и объявить его в розыск. Как отметил судья, Дорошенко перестал приходить к следователю. Судья уже удовлетворил это прошение, сообщил источник издания.

В то же время адвокат банкира Ростислав Кравец отказался от комментария, пояснив, что у него закончился контракт с Дорошенко.

В свою очередь в СБУ изданию сообщили, что имеют сведения о намерении Дорошенко с семьей поехать в Канаду.

Напомним, 5 декабря суд отправил Дорошенко под домашний арест.

Источник: korrespondent.net

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