В Нигерии умер проповедник, у которого было 130 жен

В Нигерии в возрасте 93 лет скончался бывший исламский проповедник, известный как баба (отец) Масаба, у которого было 130 жен.

Мохаммед Белло Абубакар умер в своем доме в субботу от заболевания, которое не называется. На его похороны в воскресенье собралась огромная толпа людей.

Как сообщает газета Nigeria's Daily Trust, в 2008 году, когда Абубакар стал медийной личностью, у него было 86 жен, а на момент смерти - уже 130.

По данным газеты, некоторые его супруги беременны. Издание пишет, что у проповедника остались 203 ребенка.

"Я их (жен, – ред.) не ищу, они сами приходят ко мне. Я воспринимаю это как веление Аллаха и просто женюсь на них", – рассказывал проповедник. Многие из его жен гораздо младше его детей.

Большинство мусульманских богословов сходятся во мнении, что Коран разрешает мусульманину иметь не более четырех жен, при условии, что он сможет их обеспечивать и уделять им равное внимание. Однако Абубакар ссылался на то, что Коран не предусматривает наказание для человека, у которого больше четырех жен

Напомним, в Британии открыли сайт для поиска второй жены мусульманами.

Источник: korrespondent.net