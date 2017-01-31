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31. 01. 2017

Обстрел сепаратистами Авдеевки квалифицирован как теракт

 
Пресс-служба прокуратуры Донецкой области сообщила, что обстрел города Авдеевка, осуществленный незаконными вооруженными формированиями 29 января, квалифицирован по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины как террористический акт.
 
Подчеркивается, что сепаратисты нанесли целеустремленный огневой удар по жилым кварталам Авдеевки, имея достоверную информацию о том, что в этом районе находятся гражданские лица, и в результате обстрела ранения получили трое мирных жителей. Всем им в настоящее время оказана медицинская помощь.
 
Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Процессуальное руководство досудебным расследованиям осуществляет прокуратура Донецкой области.
 
Как сообщал Корреспондент.net, в результате повреждения сепаратистами последней линии электропередач Авдеевка осталась без воды, электричества и теплоснабжения. На данное время в городе остаются 25 тысяч мирных жителей.
 
Президент Украины Петр Порошенко прервал свой рабочий визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке, которая граничит с гуманитарной катастрофой.
 
Жебривский: Авдеевка висит на волоске

Источник: korrespondent.net

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