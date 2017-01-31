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31. 01. 2017

Кабмин упростил процедуры тендеров для Евровидения-2017

 
Кабинет министров Украины упростил тендерные процедуры для организации международного песенного конкурса Евровидение в 2017 году в Киеве, сообщила пресс-служба правительства.
 
Премьер-министр Владимир Гройсман 30 января встретился с представителями Европейского вещательного союза для обсуждения текущих вопросов подготовки к песенному конкурсу.
 
Участники встречи обсудили необходимые действия для организации конкурса, в частности, ускорение тендерных процедур. 
 
В пресс-службе отмечают, что представители Европейского вещательного союза поприветствовали сегодняшнее решение Кабмина относительно упрощения процедуры тендеров для организации "Евровидения. Однако суть упрощений не уточняется.
 
Напомним, Украина представила эмблему и слоган Евровидения-2017. Слоганом мероприятия стала фраза Celebrate diversity ("Празднуй разнообразие"), а логотипом выбрали изображение украинского традиционного женского ожерелья.
 
Названы полуфиналисты отбора на Евровидение от Украины

Источник: korrespondent.net

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