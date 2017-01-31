Обама поддержал протесты против указа Трампа

Экс-президент США Барак Обама поддержал протесты против указа Дональда Трампа и выступает против дискриминации из-за веры или религии людей. Соответствующее заявление Обамы опубликовал в Twitter его представитель Кевин Льюис.

Отметим, что это первое заявление Обамы с момента ухода с поста главы страны.

"Граждане, осуществляющие свое конституционное право собираться, организовываться и давать услышать свои голоса выбранными ими должностными лицами, − это именно то, что мы ожидаем увидеть, когда американские ценности находятся под угрозой", − заявил экс-президент США.

Льюис добавил, что Обама "воодушевлен уровнем участия, которое происходит в сообществах по всей стране".

В заявлении подчеркивается, что, учитывая сравнения текущих решений с действиями администрации Обамы, экс-президент "принципиально не согласен с понятием дискриминации в отношении лиц по причине их веры или религии".

Frm Pres @BarackObama is heartened by the level of engagement taking place in communities around the country. pic.twitter.com/X5Fk3xRDEX — Kevin Lewis (@KLewis44) 30 января 2017 г.

Напомним, 27 января Трамп подписал указ, который запрещает въезд в США гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.

Во многих городах США начались многотысячные акции протеста против иммиграционной политики нового президента.

Источник: korrespondent.net