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31. 01. 2017

СМИ: Сепаратисты 44 раза отказались прекратить огонь

 
Руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК) Анатолий Петренко заявил, что сепаратисты по прежнему отказываются прекращать огонь в районе Авдеевки, передает Интерфакс-Украина.
 
"Ситуация второй день подряд остается сложной. Наиболее сложной является Авдеевка-промзона", − информировал Петренко.
 
Он рассказал, что на данном участке продолжает применяться артиллерия крупного калибра, танки и минометы. В целом выпущено 757 боеприпасов со стороны боевиков из запрещенного оружия.
 
"СЦКК осуществил 44 попытки ввести режим тишины по состоянию на 21.15, но со стороны незаконных вооруженных формирований этот режим не соблюдается", − отметил Петренко.
 
Напомним, вечером 30 января было полностью прекращено электроснабжение Авдеевки и Авдеевского коксохимического завода.
 
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Источник: korrespondent.net

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