Лента RSS
Подписаться на ленту
31 января 2017, вторник, 05:01
-4°C
Завтра -3°C
-4°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
31. 01. 2017

В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение

 
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил в Facebook, что в связи с критической ситуацией в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. 
 
"Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Нахожусь сейчас здесь. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города", – заявил Жебривский.

 

Ранее сообщалось, что Авдеевка осталась без воды, электричества и теплоснабжения. В городе находятся 25 тысяч мирных  жителей.

Президент Украины Петр Порошенко прервал свой рабочий визит в Германию из-за критической ситуации в городе и поручил созвать чрезвычайное заседание Трехсторонней контактной группы в любом режиме.

Жебривский: Авдеевка висит на волоске

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.