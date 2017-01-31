Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил в Facebook, что в связи с критической ситуацией в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение.

"Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Нахожусь сейчас здесь. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города", – заявил Жебривский.

Ранее сообщалось, что Авдеевка осталась без воды, электричества и теплоснабжения. В городе находятся 25 тысяч мирных жителей.

Президент Украины Петр Порошенко прервал свой рабочий визит в Германию из-за критической ситуации в городе и поручил созвать чрезвычайное заседание Трехсторонней контактной группы в любом режиме.

Жебривский: Авдеевка висит на волоске

Источник: korrespondent.net