Белый дом "указал на дверь" работникам, несогласным с политикой Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил в ответ на недовольство дипломатов миграционной политикой президента США Дональда Трампа, что чиновники имеют право как на свободное волеизъявление так и на возможность оставить свои должности, передает РИА Новости.

"Повторюсь, я думаю, что здесь просто раздули из мухи слона. Вы говорите про 24-часовой период, когда 325 тысяч людей были обслужены нашими аэропортами, но 109 человек из 7 стран были задержаны. Это люди из стран, которых указали сотрудники администрации Обамы. И у этих бюрократов с этим проблемы? Я думаю, что им нужно либо понять программу, либо уйти", − отметил Спайсер.

Однако он признал, что "каждый сотрудник Госдепартамента имеет право выражать точку зрения".

Напомним, ранее Трамп подписал указ, который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Даное решение вызвало массовые протесты в США.

Трамп: СМИ неверно трактуют иммиграционный указ

Источник: korrespondent.net