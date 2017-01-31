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31. 01. 2017

СМИ: Предъявили обвинения подозреваемому в нападении на мечеть в Канаде

 
Полиция в Канаде предъявила обвинения подозреваемому в нападении на мечеть в Квебеке, сообщает AFP.
 
Ранее сообщалось, что единственным подозреваемым в нападении на мечеть в канадском городе Квебек остается 27-летний Александр Бисонет.
 
По информации агентства, Бисонет обвиняется в умышленном убийстве шести человек. Ему также вменяют вину за покушение на убийство еще пяти человек, которые находятся в критическом состоянии в больнице.
 
В настоящее время проводятся обыски с целью обнаружения доказательств для предъявления других обвинений, в том числе в террористической деятельности.
 
Напомним, 29 января на мечеть в Квебеке было совершено нападение. Два человека в масках открыли огонь, когда в помещении находились от 40 до 100 человек.
 
Погибли шесть человек, не менее 18 госпитализированы. В связи с нападением задержаны два студента местного университета: Александр Бисонет и Мохамед Хадир.

Источник: korrespondent.net

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