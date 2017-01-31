Ситуация в Авдеевке: решения принимаются ежечасно

Премьер-министр Украины владимир Гройсман заявил, что ситуация в Авдеевке тяжелая, но решения принимаются каждый час.

"Что касается ситуации в Авдеевке: сейчас на местах работают службы, дизельные генераторы, готовятся пункты обогрева, делается все, чтобы не допустить замерзания воды в системе" − отметил Гройсман.

Премьер-министр также сообщил, что ремонтные бригады готовы к восстановлению энергоснабжения Авдеевки сразу после прекращения обстрелов со стороны сепаратистов. "Фактически у нас сформированы все бригады для того, чтобы выйти на место, в "серую", так называемую, зону для того, чтобы провести все ремонтные работы, но мы понимаем, что ситуация там является непригодной чтобы выйти, потому что есть обстрелы. Как только обстрелы будут прекращены, как только будет возможность выйти и возобновить энергоснабжение", − подчеркнул глава правительства.

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский информировал в Facebook, что по состоянию на 24.00 температура батарей в квартирах была 35-40 градусов, а температура в квартирах 16-17 градусов тепла.

По его словам, ГосЧС срочно перебрасывает в Авдеевку дополнительные технические средства.

"Координационный центр усиленно работает над тем, чтобы обеспечить на утро доставку для жителей горячего питания", − подчеркнул глава ОГА.

Жебривский также добавил, что больница в Авдеевке работает в штатном режиме на мощных генераторах. На автономном отоплении также две школы и детский сад. Они работают в режиме пунктов обогрева. Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов в свою очередь сообщил, что "в условиях катастрофической нехватки коксового газа предприятие пытается удержать генерацию электричества и обогрев воды для отопления города до утра".

Ранее сообщалось, что в связи с критической ситуацией в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Город остался без воды, электричества и теплоснабжения.

Обстрел сепаратистами Авдеевки квалифицирован как теракт

Источник: korrespondent.net