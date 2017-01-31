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31. 01. 2017

Иран провел испытания баллистической ракеты − СМИ

 
Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности впервые после вступления Дональда Трампа в должность президента США, передает Fox News со ссылкой на американских чиновников.
 
Испытательный пуск был произведен 29 января на известной тестовой площадке за пределами города Семнан в 225 километрах от Тегерана.
 
Ракета пролетела примерно 966 километров, прежде чем взорвалась.
 
Отметим, что принятая в июле 2015 года резолюция ООН № 2231 призывает Иран не проводить подобные испытания. 
 
Ранее сообщалось, что Иран ни при каких обстоятельствах не прекратит разработку баллистических ракет.
 
В 2016 году иранские военные провели первый тестовый запуск баллистических ракет в рамках завершающего этапа испытаний ракет собственного производства.
 
Иран провел второй запуск баллистических ракет

Источник: korrespondent.net

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