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31. 01. 2017

В Литве отвергли идею забрать Калининград у РФ

 
Пресс-атташе главы МИД Литвы Расу Якилайтене сообщила, что Вильнюс не поднимает вопросы относительно статуса Калининградской области после высказываний депутата Линаса Бальсиса о ее возвращении Европе, передает BNS.
 
"Литва не имеет никаких территориальных претензий ни к одному из своих соседей", − отметила Якилайтене.
 
Напомним, ранее член литовского сейма Бальсис заявил, что Евросоюзу необходимо обсудить вопрос возвращения Калининграда в Европу, так как Россия лишилась права на Калининградскую область после аннексии Крыма.
 
Литва отгородится от Калининграда забором

Источник: korrespondent.net

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