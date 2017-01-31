Ремонтные работы в Авдеевке блокирует РФ в СЦКК

Народный депутат Украины Мустафа Найем сообщил в Facebook, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации огня на Донбассе блокируют начало восстановительных работ в Авдеевке.

"Вся военно-гражданская администрация Донецкой области, руководители всех коммунальных служб и предприятий-поставщиков электроэнергии, газа и воды выехали на место и ждут, когда руководство СЦКК даст добро на начало восстановительных работ в городе", − написал Наем.

Однако, как информирует депутат, представители российской стороны в СЦКК утверждают, что у них нет полномочий и возможности повлиять на руководство ДНР по прекращению огня.

Заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский подтвердил в Facebook, что "все службы находятся в ожидании разрешения СЦКК".

"Нужно сильное давление на его российскую часть", - подытожил Вилинский.

Он также отметил, что поставщики газа имеют возможность обеспечить поставку газа на время, достаточное для ремонтных работ, при условии, что СЦКК разрешит их проведение.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ремонтные бригады готовы к восстановлению энергоснабжения Авдеевки сразу после прекращения обстрелов со стороны сепаратистов.

Напомним, город остался без воды, электричества и теплоснабжения.

В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение

Источник: korrespondent.net