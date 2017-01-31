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31. 01. 2017

Ремонтные работы в Авдеевке блокирует РФ в СЦКК

 
Народный депутат Украины Мустафа Найем сообщил в Facebook, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации огня на Донбассе блокируют начало восстановительных работ в Авдеевке.
 
"Вся военно-гражданская администрация Донецкой области, руководители всех коммунальных служб и предприятий-поставщиков электроэнергии, газа и воды выехали на место и ждут, когда руководство СЦКК даст добро на начало восстановительных работ в городе", − написал Наем.
 
Однако, как информирует депутат, представители российской стороны в СЦКК утверждают, что у них нет полномочий и возможности повлиять на руководство ДНР по прекращению огня.

Заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский подтвердил в Facebook, что "все службы находятся в ожидании разрешения СЦКК".
 
"Нужно сильное давление на его российскую часть", - подытожил Вилинский.
 
Он также отметил, что поставщики газа имеют возможность обеспечить поставку газа на время, достаточное для ремонтных работ, при условии, что СЦКК разрешит их проведение.
 
 
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ремонтные бригады готовы к восстановлению энергоснабжения Авдеевки сразу после прекращения обстрелов со стороны сепаратистов.
 
Напомним, город остался без воды, электричества и теплоснабжения.
 
В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение

Источник: korrespondent.net

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