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31. 01. 2017

Бездействие Садового в проблеме Грибовичской свалки признано противоправным

 
В пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) сообщили, что Львовский апелляционный административный суд признал противоправным бездействие городского главы Львова Андрея Садового и исполнительного комитета Львовского городского совета в решении проблемы Грибовичской свалки.
 
В ГПУ напомнили, что областная прокуратура в 2016 году повторно подавала исковое заявление к мэру Львова и исполнительному комитету Львовского горсовета о признании противоправным бездействия и обязательства к совершению действий. 
 
Тогда Львовский окружной административный суд обязал исполнительный комитет Львовского горсовета прекратить деятельность Грибовичской свалки и, в частности, принять меры к прекращению вывоза ЛКП "Збиранка" отходов на Грибовичскую свалку. 
 
В ГПУ отметили, что этим же судом прокуратуре было отказано в признании противоправным бездействия по незакрытию Львовского городского полигона твердых бытовых отходов и проведению его рекультивации и выбору земельного участка для создания нового полигона и строительства на нем мусоросортировочного комплекса, и др. 
 
Позже областная прокуратура обжаловала данное решение и 30 января постановлением суда апелляционной инстанции жалоба прокуратуры Львовской области удовлетворена полностью.
 
Решение суда вступило в законную силу.
 
Как сообщал Корреспондент.net, премьер-министр Владимир Гройсман поручил главе Львовской ОГА найти решение для мусорного кризиса во Львове.
 
Из Львова начали вывозить мусор
 
Для нового полигона под твердые бытовые отходы и строительства комплекса по переработке мусора Львову выделили 12 гектаров земли в Яворовском районе.

Источник: korrespondent.net

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