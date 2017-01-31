Бездействие Садового в проблеме Грибовичской свалки признано противоправным

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) сообщили, что Львовский апелляционный административный суд признал противоправным бездействие городского главы Львова Андрея Садового и исполнительного комитета Львовского городского совета в решении проблемы Грибовичской свалки.

В ГПУ напомнили, что областная прокуратура в 2016 году повторно подавала исковое заявление к мэру Львова и исполнительному комитету Львовского горсовета о признании противоправным бездействия и обязательства к совершению действий.

Тогда Львовский окружной административный суд обязал исполнительный комитет Львовского горсовета прекратить деятельность Грибовичской свалки и, в частности, принять меры к прекращению вывоза ЛКП "Збиранка" отходов на Грибовичскую свалку.

В ГПУ отметили, что этим же судом прокуратуре было отказано в признании противоправным бездействия по незакрытию Львовского городского полигона твердых бытовых отходов и проведению его рекультивации и выбору земельного участка для создания нового полигона и строительства на нем мусоросортировочного комплекса, и др.

Позже областная прокуратура обжаловала данное решение и 30 января постановлением суда апелляционной инстанции жалоба прокуратуры Львовской области удовлетворена полностью.

Решение суда вступило в законную силу. Как сообщал Корреспондент.net , премьер-министр Владимир Гройсман поручил главе Львовской ОГА найти решение для мусорного кризиса во Львове. Из Львова начали вывозить мусор Для нового полигона под твердые бытовые отходы и строительства комплекса по переработке мусора Львову выделили 12 гектаров земли в Яворовском районе.

Источник: korrespondent.net