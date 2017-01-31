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31. 01. 2017

Фийон с супругой дали показания по делу о присвоении €500 тысяч

 
Экс-премьер Франции, кандидат в президенты страны Франсуа Фийон и его супруга Пенелопа почти пять часов общались со следователями по делу о незаконном присвоении 500 тысяч евро из парламентских фондов, сообщает BFMTV.
 
"Беседа продлилась около пяти часов. Были предоставлены свидетельства относительно работы Пенелопы Фийон в качестве помощницы ее супруга", − заявил адвокат Антонин Леви.
 
Он уточнил, что супруги Фийон были довольны тем, что смогли встретиться со следователями и отстоять свою позицию.
 
Также Леви отметил, что были представлены данные, которые опровергают выдвинутые обвинения.
 
"Мы хотим, чтобы расследование продвинулось и готовы, если потребуется, предоставить новые свидетельства того, что Пенелопа Фийон действительно выполняла полезную работу, находясь на посту помощника ее супруга в Национальном собрании", − подчеркнул адвокат.
 
Напомним, прокуратура Франции начала предварительное расследование по поводу публикации в прессе информации о незаконном присвоении женой кандидата на пост президента Франсуа Фийона 500 тысяч евро из парламентских фондов.
 
Отметим, Фийон заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов в случае, если он станет фигурантом расследования против своей супруги. 
 
Как сообщал Корреспондент.net, Фийон считает, что Украина и Грузия не предназначены для входа в ЕС и НАТО".
 
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Источник: korrespondent.net

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