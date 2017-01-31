Фийон с супругой дали показания по делу о присвоении €500 тысяч

Экс-премьер Франции, кандидат в президенты страны Франсуа Фийон и его супруга Пенелопа почти пять часов общались со следователями по делу о незаконном присвоении 500 тысяч евро из парламентских фондов, сообщает BFMTV.

"Беседа продлилась около пяти часов. Были предоставлены свидетельства относительно работы Пенелопы Фийон в качестве помощницы ее супруга", − заявил адвокат Антонин Леви.

Он уточнил, что супруги Фийон были довольны тем, что смогли встретиться со следователями и отстоять свою позицию.

Также Леви отметил, что были представлены данные, которые опровергают выдвинутые обвинения.

"Мы хотим, чтобы расследование продвинулось и готовы, если потребуется, предоставить новые свидетельства того, что Пенелопа Фийон действительно выполняла полезную работу, находясь на посту помощника ее супруга в Национальном собрании", − подчеркнул адвокат.

Напомним, прокуратура Франции начала предварительное расследование по поводу публикации в прессе информации о незаконном присвоении женой кандидата на пост президента Франсуа Фийона 500 тысяч евро из парламентских фондов.

Отметим, Фийон заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов в случае, если он станет фигурантом расследования против своей супруги.

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Источник: korrespondent.net